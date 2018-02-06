مذكرة تفاهم بين "مصر للطيران" وسلطة الطيران المدني الغاني

كتب - طه عبيد:

وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وسلطة الطيران المدني الغاني، مذكرة تفاهم؛ لدعم التعاون في مجالات الطيران المدني المتعددة والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التدريب.

وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم - فى بيان له اليوم - إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تدعيم أوجه التعاون وتبادل الخبرات مع دول القارة السمراء في مجال التدريب وذلك من منطلق الدور الريادي الذي تقوم به الأكاديمية كونها أحد أهم مراكز التدريب المعتمدة بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أوضح رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب الطيار عبد الهادي الشقنقيري أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تقديم الأكاديمية خدماتها التدريبية والتعليمية للطيارين والمهندسين والفنيين والضيافة الجوية من الجانب الغاني في مجال التدريب المختلفة.

وأضاف الشقنقيري أن الخدمات التدريبية تشمل دورات خاصة بالضيافة في مجال السلامة الجوية في حالات الطوارئ والمخاطر ومحطات السفر والوصول، وفي مجال الموارد البشرية والعلاقات العامة والأمن والجودة والحاسب الآلي والبيع والأسعار والشحن الجوي والخدمات الأرضية والتدريبات الأرضية الخاصة بالطيارين.

يشار إلى أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب معتمدة إقليميا وعالميا كأحد مراكز التدريب للعديد من شركات الطيران حول العالم وخاصة في القارة السمراء وحصلت الأكاديمية علي العديد من الاعتمادات الدولية التي تؤهلها لتقديم خدماتها وأنشطتها التدريبية لشركات الطيران الأجنبية والإفريقية والعربية واجتازت كافة التفتيشات الدورية التي تخضع لها سنويا وبصفة مستمرة لتجديد الاعتمادات الدولية.