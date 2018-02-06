نقابات عمال مصر ينظم مؤتمرًا لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية- صور

كتبت- عايدة رضوان:

تصوير- هاني رجب:

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، وائتلاف حب الوطن، مؤتمرًا لدعم وتأييد السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها مارس المقبل.

وبدأ المؤتمر، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاه إنشاد السلام الوطني، وتضمن عرض فيلم تسجيلي لإنجازات الرئيس السيسي، وأدى بعض أبناء العاملين بالشركة الشرقية للدخان، عددًا من الأغنيات، بقيادة المايسترو محمد أبو جريشة.

وشارك في المؤتمر، عمال الخدمات الصحية، وعمال التعليم والبحث العلمي، والخدمات الإدارية والاجتماعية، فضلا عن عدد من العاملين بمديريات الأوقاف.

وامتلأت القاعة، بلافتات لبعض إنجازات الرئيس السيسي، منها: "تشغيل بئر ظهر للغاز، العاصمة الإدارية الجديدة، استصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروع الضبعة للطاقة النووية، فضلا عن بناء 25 ألف وحدة سكنية لتوفير مسكن ملائم لقاطني العشوائيات".