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السيطرة على حريق بمزرعة نخيل في الوادي الجديد

01:22 م الثلاثاء 06 فبراير 2018
السيطرة على حريق بمزرعة نخيل في الوادي الجديد

أرشيفية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

سيطرت الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق بإحدى مزارع النخيل بواحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق بمزرعة نخيل بواحة الداخلة بالقرب من إدارة الأوقاف.

جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية لموقع الحادث، وجرى إقامة عازل للنيران والسيطرة عليها قبل انتقالها للمناطق المجاورة لها.

جار تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات، فيما كلفت المباحث بالتحري حول أسباب الواقعة.

الوادي الجديد الحماية المدنية مزرعة نخيل واحة الداخلة

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