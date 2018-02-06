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وزير الري: وسائل حديثة لترشيد المياه بالتقسيط على 20 عامًا

01:19 م الثلاثاء 06 فبراير 2018
وزير الري: وسائل حديثة لترشيد المياه بالتقسيط على 20 عامًا

وزير الري

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تركيب وسائل ري حديثة لترشيد المياه لكل مساحة من 100 إلى 200 فدان، على أن يُقسط ثمنها للمزارعين على 20 عامًا.

وأوضح عبدالعاطي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الأوقاف، بحضور وزيري الزراعة والأوقاف، تسليم المزارعين جهازًا لقياس رطوبة التربة، لتحديد ما إذا كانت الأرض الزراعية تحتاج للمياه أم لا؛ لترشيد مياه الري، مشددا على أن الترشيد حق للأجيال المقبلة.

وأضاف وزير الري، أن الحفاظ على المياه وترشيدها يعتمد على ثلاثة محاور، الأول تنقية الترع والمصارف، والثاني تنمية الموارد المائية، والثالث ترشيد الاستهلاك.

محمد عبدالعاطي الري وزارة الأوقاف

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