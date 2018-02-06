النائبة هالة أبو السعد تتقدم بسؤال برلماني حول الانتهاكات بمستشفى العباسية

كتب – محمود رمزي:

قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إنها ستتقدم بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، حول بعض الممارسات الخاطئة التي تحدث داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية.

وأضافت أبو السعد، فى بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن واقعة تعذيب المرضى مستشفى العباسية للأمراض العقلية، تمثل إهانة بالغة لآدميتهم، وتكشف عن وجود انتهاكات صارخة وتجاوزات في حقهم، والسكوت على هذا الأمر من المستحيل ولن يمر مرور الكرام.