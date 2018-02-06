وزير الأوقاف: القيادة السياسية تولي قضية ترشيد المياه أهمية قصوى

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن القيادة السياسية تولي قضية ترشيد المياه أهمية قصوى، مشيرا إلى أن المنهج الإسلامي يؤكد ضرورة ترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منها والذي يجب أن يطبق حتى في أكثر الدول ثراء في المياه.

وقال وزير الأوقاف - في المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري - إنه يجب ترشيد استخدام المياه سواء كان هناك نقص أو وفرة فيها، فهذا ما يحثنا عليه الدين الإسلامي، فترشيد الاستهلاك مطلوب بغض النظر عن كمية المياه المتاحة سواء كانت قليلة أو كبيرة.

وأكد جمعة أن هناك خطة توعية شاملة من الحكومة التي تعمل كفريق عمل واحد. مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل بين الثلاث وزارات "الأوقاف، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري" لعقد اجتماع خلال أسبوعين يضم مسئولين من هذه الوزارات في كل المحافظات لبحث أساليب وسبل ترشيد المياه.

وشدد الوزير على أهمية دور الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة في ترشيد المياه وتوفير زراعات بديلة غير شرهة لاستهلاك المياه، كما أكد دور وزارة الري في التحول من الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة، والهدف تثقيف شامل لترشيد المياه، وأن هناك وزارات كثيرة أيضا تشارك في ترشيد المياه، كلا في مجاله.

وأوضح أن هناك قضية لا تقل أهمية عن ترشيد المياه، وهي خطورة تلويث المياه على الصحة العامة وتعظيم استخدامات المياه النظيفة.. لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم ندوات مشتركة بين الوزارات الثلاث، والفترة القادمة ستشهد تجميع هذه الجهود والهدف هو 30 ندوة شهريا بحد أدنى، للتوعية بأهمية ترشيد المياه في كل القطاعات بكل المحافظات.