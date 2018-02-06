رئيس الوزراء: نسعى لتحويل مصر إلى مركز عالمي للاستثمار في التكنولوجيا المالية

القاهرة- (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية، ونسعى إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية في ظل ما تمكله من إمكانات في هذا المجال.

وقال إسماعيل - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محافظ البنك المركزي طارق عامر في افتتاح مؤتمر التكنولوجيا المالية في شمال أفريقيا "سيمليس ٢٠١٨" اليوم -" إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر الذي تستضيفه مصر لأول مرة يؤكد الأهمية الكبرى لهذا القطاع بالنسبة لمصر ودوره المهم في مجال تنمية التجارة بشكل عام والتجارة الإلكترونية على وجه الخصوص وكذلك نظام المدفوعات الإلكترونية".

وأضاف إن مصر وضعت نصب عينيها مواجهة التحديات والصعاب ووضعت برنامجا اقتصاديا يليق ببلدنا وقدراته وتطلعات الشعب المصري ويتواكب في ذات الوقت مع التطورات العالمية والتغيرات التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعد أول تجمع عالمي معني بالتكنولوجيا المالية التي لم تعد فقط هدفا بل أسلوب نواجه به تطلعات المستقبل لما لها من أهمية في التيسير على المواطنين وتعزيز الشمول المالي الذي تتبناه مصر.

وأكد أن استراتيجية الحكومة المصرية حاليا تقوم على الوصول إلى جميع فئات الشعب والفئات المحرومة والشباب وإدخالها في منظومة الشمول المالي للاستفادة من الموارد المالية، وتمويل مشروعاتهم والنهوض بحياتهم وهو ما يحدث من خلال مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.