بالصور.. أحمد قذاف الدم في حفل توقيع كتاب "نصف قرن مع القذافي"

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كتب- محمد لطفي:

شهد السياسي الليبي أحمد قذاف الدم، الاثنين، حفل توقيع ومناقشة الطبعة الثالثة من كتاب "قذاف الدم يتحدث: نصف قرن مع القذافى"، للكاتب عبد الستار حتيتة، في جناح دار كنوز للنشر والتوزيع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو كتاب يتناول سيرته الذاتية كمنسق سابق للعلاقات الليبية المصرية.

يتحدث قذاف الدم في الكتاب عن العديد من المحطات التي لم تكن معلنة من قبل ويتطرق إلى العلاقات السياسية التي حكمت ليبيا مع جيرانها والصراع مع الغرب وحرب تحرير أفريقيا، وصولاً إلى معركة الوحدة الأفريقية>

كما يسلط قذاف الدم الضوء على العلاقة المتشابكة لبلاده مع فرنسا في ملف الصراع حول النفوذ في تشاد.