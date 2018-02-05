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متحدث "الصحة" ينفي إصابة أطفال مدرسة "الشويفات" بالالتهاب السحائي - فيديو

11:18 م الإثنين 05 فبراير 2018
الالتهاب السحائي متحدث الصحة خالد مجاهد مدرسة الشويفات هنا العاصمة لميس الحديدي

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