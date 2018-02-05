متحدث "الصحة" ينفي إصابة أطفال مدرسة "الشويفات" بالالتهاب السحائي - فيديو

كتب - معتز عباس:

قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حالة تلميذ مدرسة "الشويفات" يمكن توصيفها حتى هذه اللحظة بأنها إلتهاب فيروسي بالمخ وليس التهابا سحائيًا كما تداول البعض، موضحًا أن هناك نوعين من الالتهاب السحائي أحدهما فقط معدٍ.

وأوضح "مجاهد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، أن التلميذ لديه 3 أشقاء أصغر منه في العمر مصابين بنقص المناعة، وشقيقه الأصغر في نفس المدرسة سبق إصابته بالتهاب حاد في المخ وتم علاجه.

وأكد المتحدث باسم الصحة، أنه حتى الآن يمكن توصيف حالة تلميذ مدرسة "الشويفات" بأنه التهاب فيروسي بالمخ وليس التهابا سحائيًا، وهذا غير معدٍ على الإطلاق.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن إغلاق مدرسة الشويفات بالتجمع الخامس حتى نهاية الأسبوع نظرًا لانتشار مرض الالتهاب السحائي بين الأطفال.