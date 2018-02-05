زاهي حواس: التسلح بالحضارة الفرعونية يقضي على الإرهاب

كتب- يوسف عفيفي:

دعا عالم المصريات، الدكتور زاهى حواس، جموع المصريين إلى ضرورة التسلح بحضارة الفراعنة وقوة الأهرامات لمحاربة الإرهاب؛ لأن المصري القديم لم يظلم وكان يحكم بالعدل، مشددًا على أن معرفة تاريخ الأجداد ينهض بمصر.

واصطحب حواس، اليوم الاثنين، مجموعة كبيرة من الأطفال، محبي القدماء المصريين وآثارهم في جولة أمام الأهرامات وأبو الهول والأماكن الأثرية بالمنطقة.

وأوضح زاهي حواس، أن الحضارة المصرية مليئة بالأسرار التي لم تكتشف بعد، مؤكدًا أن الملك توت عنخ أمون لم يقتل بل مات وهو يمارس الصيد.

وطالب عالم الآثار، بالمحافظة على السائحين الوافدين إلى مصر كل عام، كي يأتوا مرة ثانية، قاطعين مسافات طويلة للتعرف على تاريخ أجدادنا وهذا يولد شعور الفخر بحضارتنا في داخل نفوسنا، نافيًا وجود ما يسمى بلعنة الفراعنة.

ونوه إلى أن المقبرة المكتشفة مؤخرا بمنطقة الهرم، مهمة وتضيف كثيرا للسياحة والآثار المصرية لما تحويه من مناظر حياتية مهمة تبعث روح الأمل والتفاؤل في قلوب المصريين، مؤكدا كتشاف 30% من آثار مصر وما زال هناك 70% لم يكتشف بعد.