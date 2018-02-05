"محلية النواب": كفانا حديثًا عن الفساد دون تقديم حلول

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، بصورة أولية، ضرورة، مع إعداد قانون جديد وموحد في وقت لاحق.

وأوضح السجيني، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الاثنين؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، أن القانون من شأنه التعامل مع ظاهرة عربات مأكولات الشباب، والمدن الجديدة وانتشار ظاهرة العربات فيها، مؤكدًا على أنه يرى إصدار هذا التعديل في الوقت الحالي، ودراسة إعداد قانون موحد للأشغال العامة.

ولفت السجيني، إلى أن اللجنة تعمل على التغول في ملف الفساد ومواجهته بحسم دون الحديث عنه مثل الأنظمة السابقة التي تحدثت عن وصوله لـ"الرُكب" قائلا: "كفانا الحديث عن الفساد دون تقديم حلول جذرية وطرح أطروحات للمواجهة".