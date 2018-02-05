​رئيس جامعة القاهرة: إجراء صيانة كاملة لمصاعد الكليات والمدن الجامعية -(صور)

كتب- محمد قاسم:

تصوير - فريد قطب:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة قبل بدء الدراسة أجرت صيانة كاملة للمصاعد والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 2017 -2018.

وأضاف الخشت، خلال جولته اليوم الاثنين، لتفقد سير العملية التعليمية بالكليات، أن هناك اهتماما كبيرا من الجامعة وإدراتها بطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن الجامعة تقوم بعمل صيانة للأماكن المتواجدة داخل المدن الجامعية التي لا تعمل، مع عمل صيانة كاملة لها، لاستقبال طلاب الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل من الجامعة لطلاب الاحتياجات الخاصة، مع تأهيل كامل للمباني وتوفير الأدوات والأجهزة لطلاب القدرات الخاصة.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت تفقد اليوم العملية التعليمية للجامعة، بحضور نوابه الدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس الجامعة لشؤون البحوث والدراسات العليا، والدكتور سعيد الضو، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وتنمية المجتمع.