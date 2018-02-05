"الرئاسة" تكشف تفاصيل زيارة السيسي لجامع قابوس والأوبرا السلطانية

مسقط - (أ ش أ):

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمستوى الحضاري المتميز الذي وصلت إليه سلطنة عمان بفضل قيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وحرصه على تطوير السلطنة فى مختلف المجالات.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح اليوم، إن الرئيس السيسي أبدى إعجابه بما شهده خلال الزيارات التي قام بها إلى جامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبرا السلطانية و متحف قوات السلطان المسلحة.

ويعتبر المسجد تحفة زخرفية ومعمارية فريدة من نوعها ومركزاً هاماً للدراسات الإسلامية ومنبعا لتعليم العلوم الإسلامية وتخريج الدعاة والمفكرين، ومنبراً للتواصل الإنسانى والحضاري القائم على سماحة الإسلام وروحانيته الداعية إلى الخير والمحبة والسلام.

كما قام الرئيس بزيارة إلى دار الأوبرا السلطانية، والتى تعتبر إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الفن والثقافة في سلطنة عُمان، وتعد مركزاً متميزاً في التواصل الحضاري والثقافي والفنى، يهدف إلى تعزيز التقارب والتبادل الثقافى بين مختلف شعوب العالم، حيث تستضيف العديد من المؤتمرات والملتقيات الثقافية والفنية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وعقب ذلك قام الرئيس بزيارة إلى متحف قوات السلطان المسلحة، والذى يوثق التاريخ العماني العسكري منذ فترة ما قبل الإسلام إلى عصر النهضة، ويعرض انجازات القوات المسلحة العمانية، ويبرز مراحل تطورها عبر العصور حتى العصر الحديث، وما وصلت إليه من مستوى عسكرى وقدرات متميزة.