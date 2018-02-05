ننشر قواعد التحويل بين شعبتي العلمي لطلاب الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

حددت وزارة التربية والتعليم، قواعد تحويل الطلاب بين الشعبتين العلمية والأدبية، بالسماح لطالب الصف الثالث الثانوي بالتحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس، طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي.

وبحسب كتيب تعليمات التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/ 2018، فإنه يجوز لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من شعبة علمي العلوم إلى شعبة علمي الرياضيات والعكس، حتى موعد أقصاه الخميس الموافق 12 أبريل 2018.

وأوضح الكتيب، أنه يجوز أيضًا للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان أي فرع من فروع الرياضيات، أو أي من مادتي الأحياء والجيولوجيا.