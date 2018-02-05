زاهي حواس يطالب "التعليم" بتدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس -(صور)

كتب- يوسف عفيفي:

تعهد عالم المصريات والآثار الدكتور زاهي حواس، بعمل جولات في بعض المدارس الحكومية؛ لشرح ثقافة وتاريخ الفراعنة للطلاب وعبر جهاز سكيب في المدارس الأخرى.

جاء ذلك خلال اصطحابه، اليوم الاثنين، مجموعة من الأطفال، محبي القدماء المصريين في جولة للأهرامات وأبو الهول والأماكن الأثرية.

وقدم حواس، شرحًا وافيًا للأطفال الحاضرين عن منطقة آثار الهرم، وعظمة بناة الأهرامات الثلاث، مشددا على ضرورة معرفة الأطفال المصريين تاريخ أجدادهم على أرض الواقع، مع الاستعانة بالكتب التي تتناول تاريخ مصر القديمة بطريقة مبسطة.

وأوضح حواس، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، حرصه على الالتقاء بالأطفال، والتواصل معهم، وتنمية الوعي الأثري لديهم، مطالبا وزارة التعليم بتدريس اللغة الهيروغليفية في المدارس.

وقال إنه سيهدي بعضًا من كتبه للأطفال من خلال مركز زاهي حواس التابع لمكتبة الإسكندرية، والذي أنشأه الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، موضحًا أن المركز يمنح أفضل أثري جائزة سنوية خلال الاحتفال بعيد الأثريين في يناير من كل عام، وقدرها 10 آلاف جنيه.​