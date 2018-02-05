الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة -(صور)

كتبت- عايدة رضوان:

تصوير- أحمد جمعة:

توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة حتى السبت المقبل، لتسجل أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، بقيم تتراوح من 3-5 درجات مئوية؛ ليصبح الطقس دافئًا شمالًا حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة جنوبًا نهارًا، وإن ظل شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء، وتنكسر الموجة الحارة اعتبارًا من الأحد.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع استمرار الشبورة المائية حتى انتهاء الموجة الحارة، وتزيد كثافتها بدرجة تصل إلى حد الضباب الأربعاء المقبل.

وأعلن عبد العال في وقت سابق، أنه من المنتظر أن تصل درجات الحرارة العظمى لذروتها من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء لتكون درجات المتوقعة كالآتي: "السواحل الشمالية من 24 إلى 26 درجة مئوية، محافظـات الوجه البحري والقاهرة من 26 إلى 28 درجة مئوية، محافظات شمال الصعيد من 27 إلى 29 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد من 29 إلى 32 درجة مئوية".

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس؛ لأننا مازلنا في فصل الشتاء، خاصةً بالنسبة للأطفال وكبار السن؛ حفاظًا على الصحة العامة.