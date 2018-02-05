وزيرة الهجرة: الدولة حريصة على خلق فرص للاستثمار في كافة المجالات

القاهرة - أ ش أ:

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن هناك جهودا كثيرة وكبيرة تقوم بها الدولة من أجل خلق فرص للاستثمار.

وأضافت الوزيرة - في تصريح اليوم الاثنين- إن (ملتقى الاستثمار الثالث) الذي اختُتمت فعالياته أمس جاء في وقت مهم للغاية من أجل الترويج لقانون الاستثمار، وحصر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات.

وتابعت أن الملتقى جاء بعد جملة من التطورات الاقتصادية المهمة والتعديلات التي طرأت على القوانين والإجراءات التنظيمية، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة للقاء جميع المستثمرين من كافة الدول، فضلا عن تبادل الأفكار والرؤى الجديدة التي تهم المناخ الاستثماري.

يذكر أن مؤتمر "ملتقى الاستثمار الثالث"، والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد انعقد على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، وشهد مشاركة كثيفة من ممثلي الدول العربية والأفريقية، إذ حضر ما يقرب من 600 رجل أعمال من 51 دولة عربية وأفريقية.