"علشان تبنيها": جمعنا آلاف التوكيلات للسيسي وسننظم فعاليات لدعمه

كتب- إسلام ضيف:

قالت حملة "علشان تبنيها" المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها ساهمت في جمع آلاف التوكيلات من المواطنين في كل محافظات مصر لاستكمال الرئيس السيسي أوراق ترشحه، لتحقيق رغبة ملايين المصريين الذين وقعوا استمارات الحملة.

وأوضحت الحملة في بيان لها مساء أمس الأحد، أنها تساند الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية استنادًا إلى إيمانها الراسخ بوطنيته وإخلاصه وحرصه على العمل الدؤوب لنهضة مصر.

وأكد بيان الحملة، أنها ستنظم العديد من الفعاليات الداعمة للرئيس السيسي بكل المحافظات خلال الفترة القادمة بالتعاون والتنسيق مع حزب مستقبل وطن وائتلاف حب الوطن وكافة التيارات والحملات الأخرى التي تسعى لنفس الهدف.

وشددت الحملة على أنها تلقت خبر ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة بالرضاء والتقدير لاستحابته الوطنية المخلصة لأصوات الملايين من المصريين الذين استطاع بعضهم إيصال صوته للرئيس من خلال استمارة الحملة.

وأكمل بيان الحملة أن مطالبتها الرئيس بالترشح يستند على رغبة الموقعين على استماراتها لمطالبته حال الفوز بتحقيق ما تضمنته من مطالب تشمل تطهير مصر من الإرهاب والمحافظة على ريادتها الخارجية واستكمال ما بدأه من مشروعات وطنية واستراتيجية وتحسين مستوى الصحة والتعليم والقضاء على الفساد.

وأشارت إلى أن حجم الموقعين على استمارة الحملة بلغ ١٣ مليوناً و٢٥٥ ألفاً و٦١٨ استمارة صحيحة، بنسبة مشاركة نسائية بلغت ٦٣%، و٣٤% من الشباب.