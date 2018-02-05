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المستشار الإعلامي لـ"البدوي": صفقة الاستحواذ على قناة "الحياة" تسير بشكل طبيعي

01:05 ص الإثنين 05 فبراير 2018
المستشار الإعلامي لـ"البدوي": صفقة الاستحواذ على قناة "الحياة" تسير بشكل طبيعي

السيد البدوي

كتب- محمد نصر:

أكد المستشار الإعلامي للدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، استمرار صفقة بيع مجموعة قنوات وتليفزيون الحياة وفقًا للإجراءات المتبعة والموقعة مع شركة "هوم ميديا".

ونفى المستشار الإعلامي، في بيان صحفي مساء أمس الأحد، ما تم تداوله بشأن تعطل الصفقة أو فشلها وهي شائعات معتادة لتقليل حماس العاملين بالقناة، مضيفًا: "اتفاقية الاستحواذ على صفقة تليفزيون الحياة تسير بمسارها الطبيعي".

كما أكدت مصادر مطلعة داخل شركة "تواصل" التي استحوذت على مجموعة قنوات الحياة، استمرار صفقة بيع الحياة وأن العمل داخل المحطة يجري على قدم وساق لاستعادة مركز القناة التي تربعت ومازالت تنافس على نسب الأعلى مشاهدة وسط جميع القنوات الفضائية العربية.

وأكدت المصادر أن "الإعلاميين الذين تم الاستغناء عنهم مؤخرا، تم ذلك بالاتفاق والتسوية معهم، ولم يكن مطلقا انسحاباً منهم، ويتم حاليا الاتفاق مع مجموعة من الإعلاميين للانتقال لشاشة الحياة في ثوبها الجديد".

السيد البدوي قناة الحياة حزب الوفد

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