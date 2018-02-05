​"السيد": عبدالناصر نجح في تكوين نظام سياسي احتذت به الدول العربية والإفريقية

كتب- محمد لطفي:

قال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن الحديث عن القوى الناعمة ظهر مع بزوغ القوة الأمريكية على الساحة العالمية مطلع القرن العشرين.

وأضاف كامل خلال ندوة "القوى الناعمة والسياسة الخارجية المصرية" والتي تقام بمعرض الكتاب: "من أهم المقومات التي تمتلكها الولايات المتحدة هي اللغة الإنجليزية وهي لغة سهلة، وهو ما مكنها من بث العديد من شبكات الإعلام التي لها تأثير واسع بالعالم كله مثل CNN وغيرها من أفلام هوليوود".

وتابع كامل: "عناصر القوى الناعمة التي كانت تمتلكها مصر أخذت تتلاشى، ومنها مثلا الجامعة التي تخرج فيها القادة العرب والتي تدهورت الآن ولم يعد لها موقع على خريطة الجامعات العالمية، وكانت مصر تتميز بارتفاع مستوى التعليم ولم يعد لدينا هذا العنصر الآن، فمعرفة الطلبة المصريين بالرياضيات أقل من جميع الدول الأوروبية بل والدول العربية والعالم أجمع".

وقال كامل: "لم يعد لدينا شخصيات بارزة في العلوم الإنسانية الآن على عكس الماضي عندما وجدنا طه حسين عميد الأدب العربي ونجيب محفوظ الأديب العربي الوحيد الحاصل على نوبل، وأحمد شوقي كان أمير الشعراء العرب، والآن لا يصل الشاعر المصري أحمد عبدالمعطي حجازي لهذه المكانة، وكذلك الحال في السينما رغم ضخامة الإنتاج العربي إلا أن الدول الأخرى صارت أكثر تميزًا".

وأضاف: "أيا كانت ملاحظاتنا على نظام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فإنه نجح في أن يكون نظاماً سياسياً حذت جميع الدول المجاورة العربية والإفريقية حذوه، ورأينا الاتحاد الاشتراكي في مصر موجود نسخة منه بالسودان وأغلب الدول المجاورة".