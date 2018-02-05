السادات يدعو السيسي لتبني حوار وطني مع القوى المدنية

كتبت- مروة شوقي:

دعا البرلماني السابق محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس عبدالفتاح السيسي لتبني مبادرة مائدة حوار وطني جاد مع القوى السياسية المدنية تفاديًا لأية صدامات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل ما أسماه تزايد حالة الاحتقان والجمود السياسي.

وقال السادات في بيان مساء الأحد، إن جميع القوى السياسية المعارضة والمثقفة تعلم حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء على الصعيد الأمني ومكافحة الإرهاب أو على الصعيد الاقتصادي.

وطالب السادات، السيسي بتبني المبادرة باعتباره "الرئيس الحالي والرئيس القادم وهو الشخص الوحيد الذي لديه القدرة على احتواء الجميع ونزع فتيل الغضب، الذي إن لم يتم السيطرة عليه واحتواؤه سيصبح الجسد مهدداً بالخطر، وهذا ما لا يريده الجميع -وفق قوله-.

وتابع: "أرى أن الفرصة ما زالت قائمة للم الشمل الداخلي ووحدة الصف ومعرفه حجم التحديات التي نواجهها لرسم خارطة طريق لمصر الجديدة، قوامها المشاركة لا الإقصاء، وتقبل الآخر والاستماع له، لا تشويهه، وإبعاده عن المشهد، وإتاحة المعلومات وتداولها، لا التعتيم عليها".

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن: "إدارة شؤون الدولة تتطلب مشاركة الجميع دون إقصاء أو تمييز في مناخ من الديمقراطية واحترام الدستور وسيادة القانون".