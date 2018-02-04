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السفير البريطاني في القاهرة تعليقًا على تألق محمد صلاح: "الرجل مولعها"

10:48 م الأحد 04 فبراير 2018
السفير البريطاني في القاهرة تعليقًا على تألق محمد صلاح: "الرجل مولعها"

السفير البريطاني في القاهرة

كتب- محمد قاسم:

​أشاد السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، بتألق النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول بعد مشاركته في تعادل فريقه مع نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة "2-2" اليوم الأحد.

وشارك "كاسن" إحدى صور "صلاح" في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب قائلاً: "الرجل مولعها".

وسجل "صلاح" هدفي فريقه في المباراة، ليرفع رصيده إلى 21 هدف، في وصافة ترتيب هدافي "البريمييرليج"، بفارق هدف عن الإنجليزي هاري كين، هداف توتنهام والبطولة، والذي سجل هدفًا في لقاء اليوم الأحد أيضًا.

محمد صلاح السفير البريطاني ليفربول توتنهام تويتر

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