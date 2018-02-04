عبدالمعطي حجازي يعلن ندمه على قصيدة هجاء عباس العقاد

كتب- محمد لطفي:

أعلن الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، ندمه على القصيدة التي كتبها هجاءً للأديب الراحل عباس العقاد، عندما رفض مشاركة شعراء قصيدة النثر في مهرجان الشعر بدمشق، وهدد بالاستقالة من المجلس الأعلى للآداب والفنون وقتها.

وقال حجازي خلال اللقاء الفكري، الذي أقيم مساء اليوم الأحد، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "كتبت هذه القصيدة لحظة انفعال لأثبت للعقاد أننا قادرون على نظم شعر التفعيلة ولكننا نبحث عن تطوير الأدوات واللغة، وقد كان الموقف السلبي للعقاد من قصيدة النثر أنه لا يتذوقها ويعتبرها شعرًا ناقصًا".

وأضاف حجازي: "الثقافة تنهض بالحرية، وإحياء النهضة يأتي من البناء على ما تركته لنا الأجيال القديمة من تراث وابداع، فمثلا محمد عبده لم يقل كل شيء وما قدمه ﻻ يكفينا ونحتاج من يكمل ما قدمه وكذلك قاسم أمين وهدى شعراوي، وغيرهم من كبار مفكرينا وأدبائنا".

وتابع حجازي: "كنا أول من بدأ الكتابة قبل غيرنا من الشعوب، وعلينا أن ندرك الفارق الكبير بين الشعر والنثر، فإيقاعات النثر تختلف عن إيقاعات الشعر، فالشعر هو اللغة الأولى التي تخاطب كل الحواس وتثير العاطفة والوجدان، والشعر هو اللغة الكاملة قبل أن تتعدد وتصبح فنونًا مختلفة".