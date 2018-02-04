​"سياحة النواب" تناقش سن قانون يغلظ عقوبة ابتزاز السائحين

كتب ـ يوسف عفيفي:

أكد حسني حافظ عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن اللجنة تعكف على سن قانون لتغليظ العقوبة على العاملين في قطاع السياحة حال معاملتهم للسياح بشكل سيء وغير لائق، باعتبار السياحة ركيزة أساسية في الدخل القومي لمصر.

وأوضح حافظ في تصريح لمصراوي، أن العقوبة المغلظة تتمثل في سحب الترخيص والمنع من مزاولة المهنة، وعدم دخوله الأماكن الأثرية والسياحية مرة أخرى.

وأكد حافظ أن اللجنة تقدمت بطلب إحاطة لوزيرة السياحة تخصص أرقام ساخنة في كافة المزارات السياحية والمطارات والموانئ المصرية في الداخل للاتصال عليه حال تعرض السائح للابتزاز من أي شخص، وسوف تتعامل الأجهزة الأمنية مع المخالفين فورا خاصة في منطقة الأهرامات.

وعن تطوير المناطق الأثرية، أكد أن لجنة السياحة بالبرلمان تعمل أيضا على بحث تطوير منطقة الهرم والمناطق الأثرية والسياحية والتاريخية، خاصة منطقة الحسين وشارع المعز وخان الخليل لمنع المتسولين من مضايقة السياح، وإخلائها من المتسولين وتعويضهم ووضعهم في مناطق معينة منعا لمضايقة وابتزاز الزوار والسائحين.

وحول الملف الروسي، قال إن اللجنة تفقدت مطار الغردقة والمطارات الأخرى ووجدت أنها مؤمنة تأمينا كاملا وفيها عدة عناصر أمنية ليست موجودة في مطارات العالم وبها أحدث أجهزة تكنولوجية متطورة بشهادة الجانب الروسي.