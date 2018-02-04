​"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة عن "أكل الحرام"

كتب – محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن "أكل السحت (الحرام) وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة".

وطالبت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنها واثقة بسعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.