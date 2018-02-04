برلمانية: دعوات مقاطعة الانتخابات "مسمومة" هدفها هدم الدولة

كتب- إسلام ضيف:

استتنكرت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المُقبلة، قائلة: "يكشف الداعون عن هويتهم وانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، فلا يمكن أن يكون هناك مواطن مصري، ويحب هذا البلد، ويمتنع عن المشاركة الإيجابية واختياره رئيسه".

وأضافت عبد الحليم في بيان لها أن "كل مواطن مصرى عليه واجب دستورى ووطنى ديني، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، واختياره من يراه أصلح، لكن الإمتناع عن المشاركة والترويج للمقاطعة هي خيانة للوطن، ولا يقوم بذلك غير جماعة الإخوان الإرهابية".

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الشعب المصري لن يستجيب لتلك الدعوات، والتي وصفتها بالـ"مسمومة التي تدعو في باطنها لهدم إنجازات عملاقة قامت بها الدولة المصرية خلال الـ4 سنوات الأخيرة"، وأن الشعب المصري واع ويعلم جيداً من معه ومن عليه.

وأشارت عبد الحليم إلى أن وسائل الإعلام الإخوانية والغربية، في حالة تربص بالدولة المصرية، وتستعد للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، ويجب ألا نتيح الفرصة لهم في مهاجمة مصر.

وناشدت عضو مجلس النواب، الشعب المصرى بالمشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وتفويت الفرصة على كل من يتربص بمصر وعلى جماعة الإخوان الإرهابية التى ترغب فى تعطيل العملية السياسية في مصر، واصفة إياها بـ"الفرصة الأخيرة" للقضاء على كل العناصر الإرهابية المدسوسة وسط الشعب المصري.