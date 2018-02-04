"الأوقاف": المشاركة بالانتخابات "واجب شرعي" - فيديو

كتب - معتز عباس

استنكر الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، انتشار حملات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة وشهادة أمام الله عز وجل، ومن يكتمها آثم قلبة.

وأضاف "طايع"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، اليوم الأحد، أنه يتوجب على المواطنين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والتجاوب مع معطيات العصر وطبيعة المرحلة التي نمر بها.

وطالب المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات وعدم التقاعس والتكاسل في البيت، مؤكدًا أنها واجب شرعي.