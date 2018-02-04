"حماة الوطن" مهاجمًا الحركة المدنية الديمقراطية: تمثل اتحاد "الفاشلين"

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد الغباشي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ليست مسرحية، وليست من طرف واحد، مؤكدا أنه لا يمكن لأي حزب أن يدفع بمرشح رئاسي بشكل إجباري.

وأضاف الغباشي، في تصريحات خاصة لـمصراوي"، اليوم الأحد، أن موسى مصطفى موسى ترشح للانتخابات عن قناعة، متصورًا أن يكون لديه برنامج انتخابي قوي يعرضه على المواطنين في الوقت المناسب لذلك.

وتابع: "وفقًا لتصريحات حملة موسى مصطفى يركز برنامجه الانتخابي على الشق الاقتصادي بشكل واضح، وهو ما يدفعه للمنافسة بشكل حقيقي وليس هزلي في سباق الانتخابات".

وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن، إلى أن ما تدعيه الجبهة التي أطلقت على نفسها اسم "الحركة المدنية الديمقراطية"، من صورية الانتخابات وغياب المنافسة غير حقيقي، مشددًا على أنها جبهة على درجة كبيرة من "الخيانة"، وبها مجموعة من المكروهين في الشارع السياسي المصري، وتمثل "اتحاد الفاشلين"، بحسب قوله.

وأوضح اللواء محمد الغباشي، أن أعضاء الجبهة لم يتمكنوا من تحقيق مكاسب شخصية ولهذا انقلبوا على النظام، ويحاولون تشويه صورة الدولة، وهذا امر خاطئ بدرجة كبيرة.

وزاد الغباشي: "يمكن أن نختلف على سياسات الأفراد، لكن لا يمكن أن نختلف مع الدولة المصرية، لأن هذا الاختلاف يهدمها"، مضيفا: "ما يقومون به في الجبهة مشكوك في دوافعه، وإذا تم تصنيفهم ستجد عليهم علامات استفهام كثيرة".