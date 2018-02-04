جامعة الأزهر: انتظام الدراسة بكليات القاهرة والأقاليم

كتب – محمود مصطفى:

استقبلت جامعة الأزهر، اليوم الأحد، 450 ألف طالب وطالبة، بكليات القاهرة والأقاليم، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

وأعلن الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، انتظام الدراسة بجميع الكليات، وبدء المحاضرات في أول أيام الترم الثاني.

وقال أبوهاشم، إن مجلس الجامعة وجه عمداء الكليات، عقد اجتماعه الأربعاء الماضي، بضرورة توفير الكتب من اليوم الأول لبدء الدراسة، وعدم تأخيرها؛ حرصًا على مستقبل الطلاب.

وأضاف أبوهاشم في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أن الفصل الدراسي الثاني يشهد ندوات ثقافية وتوعوية للطلاب والطالبات، ضمن الموسم الثقافي للجامعة، بحضور نخبة من السياسيين والشخصيات العامة.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن أعمال تسكين الطلاب والطالبات بدأت الجمعة الماضي، وتمت بنجاح.