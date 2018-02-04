أديب: اعتذرت عن "الحياة" لأسباب شخصية ومهنية وعلاقتي ممتازة بالجميع

القاهرة- مصراوي:

قال الإعلامي نبيل رشوان، نيابةً عن الإعلامي عماد الدين أديب، وفريق عمله بقناة الحياة، أن أديب تقدم منذ 6 أسابيع، باعتذار نهائي عن العمل في القناة.

وأضاف رشوان، أن أديب ظل رغم ذلك، يستكمل حلقاته الخاص، بعنوان "مصر والعالم 2018"؛ احترامًا لقواعد المهنة، وعلاقته الجيدة بالقائمين على القناة.

وأوضح، أن أديب قدم اعتذاره عن الاستمرار في عمله بقناة الحياة؛ لأسباب شخصية ومهنية خاصة به، متابعًا، أن إدارة القناة تفهمت تمامًا دوافعه وأسبابه في اتخاذ القرار.

ونفى رشوان، أن يكون اعتذار أديب، له أبعاد تتعلق بأي خلاف من أي نوع، كما قالت بعض وسائل الإعلام، مؤكدًا أن علاقة عماد أديب بإدارة القناة منذ اليوم الأول، كانت وما زالت على أفضل حال.

وقال رشوان، إن عماد أديب وجه الشكر لقناة الحياة، والقائمين عليها؛ متمنيًا لهم كل النجاح والتقدم، وأنه على ثقة بأن القناة قادرة بجهود العاملين بها من كفاءات إعلامية وإدارية، على تحقيق التطوير المطلوب في ظل التحديدات التي تواجه سوق الإعلام والإعلان في الوقت الحالي.