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السيسي يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

01:35 م الأحد 04 فبراير 2018
السيسي يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

الرئيس عبد الفتاح السيس

(مصراوي):

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد؛ سلطنة عُمان في أول زيارة رسمية إلى البلاد، تستغرق 3 أيام.

ويلتقي الرئيس السيسي خلال زيارته، السلطان قابوس بن سعيد، وكبار المسئولين في السلطنة؛ لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبحث آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تأتي الزيارة في ظل حرص الرئيس على دفع وتدعيم العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والعُماني، وتعزيز التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية بما يصب في مصلحة البلدين.

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