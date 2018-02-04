حملة موسى مصطفى: بناء الأوطان بالمشاركة لا المقاطعة

كتب- محمد نصار:

قال عادل عصمت، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، إن موقف الحزب تغير من "التأييد" إلى "التنافس"؛ من منطلق الحرص على طرح الرؤى والأفكار التي عمل عليها الحزب، وتصب في "المصلحة الوطنية" لمصر، مع عدم الامتناع عن المشاركة في كل أمر يؤدي إلى بناء الوطن ومسيرة تطوره ونمائه، والرغبة في طرح مجهودات الحزب التي تصب في مصلحة الوطن.

وأضاف عصمت، في بيان، اليوم الأحد، أن يؤكد على حيوية الأمة المصرية وتنوع الأفكار والأطروحات التي تطمح إلى دعم الوطن واستقراره، والتنافس تحت المظلة الوطنية الجامعة.

وأوضح متحدث حملة موسى مصطفى، أن السياسة متغيرة بطبيعتها، والمتحول فيها يفوق الثابت، ولذلك لابد من تغيير الآليات والسياسات عندما تتغير الظروف والوقائع، فبناء الأوطان يأتي بتضافر الجهود المجتمعية وتكاملها وطرح الفكرة والفكرة البديلة، وعدم المقاطعة أو الانسحاب، فالأسهل هو الرفض والامتناع، والأصعب العمل والبحث في شئون الوطن ومشكلاته وهمومه وإيجاد حلول لها، فالتطور والتقدم يأتي بالانخراط والمشاركة وليس بالابتعاد والمقاطعة.