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وزير التعليم يتابع بدء "الترم الثاني" في مدرسة المبتديان

01:24 م الأحد 04 فبراير 2018
وزير التعليم يتابع بدء "الترم الثاني" في مدرسة المبتديان

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد: 

أجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، زيارة ميدانية مفاجئة لمدرسة المبتديان الرسمية، التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، لتفقد سير الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

وانتظم أكثر من 20 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة بمدارسهم، اليوم، أول أيام الفصل الدراسي الثاني، والذي يستمر لمدة 99 يوم دراسة فعلي.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم مراحل التعليم

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