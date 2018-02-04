وزير التعليم يتابع بدء "الترم الثاني" في مدرسة المبتديان

كتبت-ياسمين محمد:

أجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، زيارة ميدانية مفاجئة لمدرسة المبتديان الرسمية، التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، لتفقد سير الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

وانتظم أكثر من 20 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة بمدارسهم، اليوم، أول أيام الفصل الدراسي الثاني، والذي يستمر لمدة 99 يوم دراسة فعلي.