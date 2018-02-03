التعليم تعرض خطتها أمام البرلمان لتطبيق مواد قانون "ذوي الإعاقة والأقزام"

كتبت- ياسمين محمد:

أناب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كلًا من الدكتورة إنجي مشهور، مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة؛ لحضور جلسة التضامن بمجلس الشعب؛ للتعرف على خطط الوزارات المختلفة لتطبيق مواد قانون ذوي الإعاقة والأقزام.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، أكدت الدكتورة إنجي مشهور في كلمتها، أن وزارة التربية والتعليم، شاركت في جلسات مناقشة القانون، وبدأت بنفسها عندما أصدرت مجموعة من التشريعات مثل القرار رقم 921 الخاص بتعديل لائحة مدارس وفصول التربية الخاصة، وكذلك القرار 252 الخاص بدمج الطلاب ذوي الإعاقة، وأيضًا فتح مكتب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتذليل كل العقبات لأولياء الأمور.

وأشارت مشهور إلى أن الوزارة لأول مرة تولي فئة مزدوجي ومتعددي الإعاقة الاهتمام بإنشاء فصول خاصة بهم، موضحة أن الوزارة عقدت العديد من بروتوكولات التعاون مع جهات متعددة منها: الاتحاد الأوروبي، اليونيسيف، الجامعات المصرية، وكنيسة ببنا والفشن.