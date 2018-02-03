​التعليم تكشف حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة بمدينة نصر- (صور)

كتبت- ياسمين محمد:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا صحفيًا، اليوم السبت، بشأن ما أثاره أحد المواقع الإلكترونية من ممارسة طفلين بالمرحلة الابتدائية تصرف غير أخلاقي "ممارسة الجنس" داخل إحدى مدارس إدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

وأوضح أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كلف محمد عطية وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتشكيل لجنة من المدرسة المشار إليها والإدارة التعليمية.

وأضاف خيري أن اللجنة تفقدت المدرسة، اليوم السبت، وأفادت بأنه بمراجعة الصورة المنشورة للواقعة تبين أنه لا وجود للمنظور العام والتفصيلي داخل المدرسة، وبمراجعة مدير المدرسة أكد عدم وقوع مثل هذا الحادث، ولا وجود للحالة المنشورة على الموقع.

ولفت خيري إلى أن المدرسة المذكورة وباقي المدارس في إجازة منتصف العام ولا وجود للطلاب داخلها.

وأتاحت مديرية التريبة والتعليم بالقاهرة صورًا لكل جوانب الأبنية التعليمية للمدرسة، وتبين الزاوية المتداولة للصورة، وبناء على الفحص تبين أن الخبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق في المدرسة المنوه عنها بالخبر.

ولفت خيري إلى أن وزير التريبة والتعليم وجه الدكتور ياسر عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوي، بتشكيل لجنة للتحقيق والتأكد من صحة الواقعة، وإعداد تقرير للعرض على الوزير.

وأضاف خيري أن الوزير وجه بأهمية توعية الطلاب بأخطار التحرش دينيًا واجتماعيًا وأخلاقيًا، من خلال تخصيص حصة خلال الأسبوع القادم بالمدارس لتوعية الطلاب ضد التحرش وأخطاره.