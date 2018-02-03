قصواء الخلالي: شيخ وقسيس يُجيبان عن أسئلة المواطنين في "صباح دريم"

كتب- مصراوي:

في محاولة لتقديم إضافة جديدة للإعلام المصري خاصة البرامج الصباحية، يعرض برنامج "صباح دريم" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة "دريم" بشكل يومي، حديثًا مع أحد القساوسة، يجيب خلاله، عن سؤال لأحد المواطنين المسيحيين في نفس سياق الأسئلة التي توجه إلى دار الإفتاء.

ووصفت مقدمة صباح دريم الفقرة بأنها مبادرة تأتي في إطار المساواة الحقيقية التي نادى بها الجميع وبدأت خطوات تطبيقها فعليًا، ورأت أن الظهور الإعلامي الديني للإجابة عن تساؤلات مباشرة لمواطنين من الديانتين السماويتين، هو مظهر من مظاهر المساواة الواقعية والنفسية، تحدث لأول مرة في مصر، بعيدًا عن الظهور الإعلامي من أجل الحديث عن الوحدة الوطنية فقط وعدم تقديم الواقع الفعلي والاحتياجات الفعلية والتساؤلات المباشرة للمواطنين بالتساوي لأصحاب الديانتين.

وأكدت الخلالي أن هذه الفقرة القصيرة تُقدم لأول مرة في الإعلام المصري، خاصةً وأنها تُجيب عن أسئلة "دينية دنيوية" وتبتعد تمامًا عن القضايا الجدلية، الأمر الذي ينعكس في النهاية على المشاهد بتقديم معلومة سهلة مُيسرة يستطيع فهمها في دقائق قليلة، قائلة: "هذا يحدث لأول مرة في مرحلة حساسة من عمر الوطن، بدأت فيها الدولة خطوات فعلية نحو المساواة". ودعت المواطنين من الديانتين إلى التفاعل وإرسال الأسئلة عبر صفحة البرنامج.

يذكر أن برنامج "صباح دريم" شهد إنطلاقة جديدة بدأت اليوم السبت بتقديم الإعلامية قصواء الخلالي التي سبق وقدمت برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة التلفزيون المصري، وشهدت إنطلاقة البرنامج إجابة شيخ وقسيس عن سؤالين أحدهما لمسلم والآخر لمسيحي.