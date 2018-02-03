لدماثة خلقه.. "وساطة" عبدالعال لمد خدمة رئيس مكتب وزيرة التخطيط- مستندات

كتب- محمد عمارة:

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمد خدمة رئيس قطاع مكتبها، وذلك في خطاب رسمي حمل توقيع رئيس المجلس، إضافة إلى العشرات من النواب.

وقال "عبدالعال"، في المستندات التي حصل عليها (مصراوي)، وحملت توقيعه برقم صادر 294 بتاريخ 16 يناير الماضي، إنه وأعضاء المجلس الموقعين على الطلب يلتمسون التكرم والاستجابة بمد خدمة سامي عبدالعزيز علي حسن، رئيس قطاع مكتب وزيرة التخطيط، لفترة أخرى نظرا لدماثة خلقه وتفانيه في عمله لخدمة النواب.

وأرفق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مرفقات شملت 8 صفحات حملت توقيعات العديد من النواب بأرقام عضوياتهم.

وقال النواب في ديباجة الطلب المزكى من رئيس المجلس، إنهم تأثروا بالغ الأثر لما لمسوه من حسن التعاون والتفاني في خدمة المصلحة العليا، وقضاء طلبات جميع النواب لخدمة دوائرهم دون تمييز، وحيث إن رئيس قطاع مكتب وزيرة التخطيط قد شارف على الخروج لسن المعاش في شهر مارس المقبل، راجين الموافقة على مد خدمته.

وقال مصدر حكومي مطلع، إن طلب رئيس المجلس ونواب البرلمان، يعد مخالفة لنصوص مواد الخدمة المدنية الذي أقرته الحكومة منذ عام تقريبا.