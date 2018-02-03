شركة العاصمة الإدارية تحدد الشروط البنائية للعمارات والفيلات

كتب- محمد عبدالناصر:

حددت شركة العاصمة الإدارية الجديد، الشروط البنائية لقطع أراضى الاستثمار العمراني بالعاصمة الادارية، وذلك لشركات التطوير العقاري والتي حصلت على هذه القطع خلال الطرح الأول لأراضي العاصمة الإدارية، والتي جاءت على النحو التالي، حسب ما أعلن الموقع الإليكتروني للشركة.



أولا: الاشتراطات العامة:

- الصفر المعماري، لابد أن يتناسب مع الشوارع المحيطة ولا يزيد عن 120 سم أعلي من منسوب

منتصف الشارع الرئيسي.

- يجب توفير أماكن الانتظار اللازمة للاستخدام بداخل قطعة الأرض طبقًا للكود المصري.

- توفير مدخلين على الأقل لقطعة الأرض على ضلعين مختلفين.

- توفير مسارات مناسبة وآمنه للمشاه والدراجات متصله بتلك التي في الطرق الخارجية

وأماكن إنتظار للدراجات.

- الأسوار إن وجدت تكون على حدود الملكية لقطعة الأرض ولا يزيد ارتفاع المباني المصمتة منها عن 1م ولا يزيد ارتفاع السور الكلي عن 3م.

ثانيًا: النسبة البنائية:

- لا تزيد مساحة الدور الأرضي عن 22.5% من مساحة قطعة الأرض الكلية.

- يسمح بعمل بدروم.

- منطقة الخدمات 8 - 12 % من المساحة الإجمالية للأرض.

ثالثا: الارتفاع:

للعمارات: عدد الأدوار المسموح بها أرضي + 7 دور متكرر بمعامل أشغال متوسط 1.6.

للفيلات: عدد الأدوار المسموح بها أرضي + دور واحد.​