بالصور الفيديو.. لقطات من داخل المقبرة الجديدة بمنطقة الأهرامات

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كتب – يوسف عفيفي وسحر عزام:

عرضت قناة "إكسترا نيوز" لقطات من داخل مقبرة "حتبت" والتي تم الإعلان عن اكتشافها اليوم بمنطقة الجبانة الغربية في منطقة أهرامات الجيزة وتعود لعصر الأسرة الخامسة.

وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار في تصريحات تلفزيونية إن المقبرة التي تم اكتشافها تعود لأكثر من 4500 عام، ولن تكون الاكتشاف الأخير خلال عام 2018، حيث سيعقبها اكتشافات أخرى سيتم الإعلان عنها في خلال أسابيع قليلة.

تعرف على تفاصيل مقبرة "حتبت"

وأعلنت وزارة الآثار، اليوم السبت، اكتشاف مقبرة لسيدة تدعي "حتبت" كانت من كبار الموظفين ذات الصِّلة بالبلاط الملكي خلال نهاية عصر الاسرة الخامسة من الدولة القديمة، و ذلك أثناء أعمال التنقيب الأثري التي قامت به البعثة الاثرية المصرية في الجبانة الغربية بمنطقة اثار الجيزة برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار.

وتضم جبانة الجيزة الغربية مقابر لكبار الموظفين من الدولة القديمة عثر عليهم بواسطة البعثات الأثرية السابقة التي توالت علي الجبانة منذ عام ١٨٤٢.

وتحمل مقبرة "حتبت" جميع سمات عصر الأسرة الخامسة من حيث التخطيط المعماري والعناصر الفنية، فهي تتكون من مدخل يؤدي إلى مقصورة على شكل حرف "L" بها حوض للتطهير حفر عليه أسماء صاحبة المقبرة و ألقابها منها الكاهنة و احد كبار الموظفين ذات الصِّلة بالبلاط الملكي.

وفي نهاية ممر المقصورة من الناحية الغربية يوجد مدخل به درج، اصطف على جانبيه حامل للبخور والقرابين يؤدي إلى حجرة صغيرة بها ناووس كان يوجد به تمثال لصاحبة المقبرة لم يتم العثور عليه حتي الان، و بأرضية المقصورة يوجد مائدة صغيرة للقرابين.

وزُينت جدران المقبرة بمناظر ملونة تصور "حتبت" في وضع الوقوف تستعرض مناظر صيد الطيور والأسماك، بالإضافة إلى مناظر لصناعات مختلفة كصناعة مراكب البردي والجلود وصهر المعادن، ومناظر للرعي وذبح الأضاحي وجمع الفاكهة وفرق موسيقية ورقص الفتيات.

وتظهر صاحبة المقبرة في مناظر أخري وهي جالسة أمام مائدة للقرابين تستقبل القرابين المقدمة من أبنائها.

ويوجد أيضا على أحد جدران المقبرة مناظر متميزة لقردين، حيث كانت القردة حيوانات مستأنسة في ذلك الوقت.

ويصور المنظر الأول قرد يجمع ثمار الفاكهة وهو منظر شوهد أيضا داخل مقبرة "خنوم حتب الثاني" بمنطقة بني حسن الأثرية في محافظة المنيا، والتي ترجع الي عصر الأسرة الثانية عشر من الدولة الوسطى.

أما المنظر الآخر فيصور أحد القردة وهو يرقص مع فرقة موسيقية كاملة، وهو منظر مميز ويوجد مثله بمقبرة "كا عبر" بمنطقة أثار سقارة من عصر الأسرة الخامسة وفيه يظهر القرد مع عازف قيثارة وحيد وليس مع فرقة موسيقية كاملة.

الجدير بالذكر أن البعثة الأثرية كانت قد بدأت أعمال التنقيب الأثري في أوائل شهر أكتوبر من العام الماضي وقد تم ترقيم المقبرة الجديدة برقم " G 9000 " للحفاظ على مسلسل الأرقام للمقابر الموجودة بالمنطقة.