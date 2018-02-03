الأعلى للآثار: اكتشاف مقبرة من الحجر بالكامل في محيط الأهرامات - فيديو

كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار ورئيس بعثة الكشف الأثري الجديد بمنطقة الأهرامات، إن محيط الأهرامات به اكتشافات أثرية جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف" وزيري"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بمنطقة آثار الهرم للإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد، أنه تم اكتشاف مقبرة من الحجر بالكامل في محيط الأهرامات بمنطقة الجبانة الغربية، وهناك مقبرة أخرى سيجرى البحث عنها.