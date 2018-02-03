"الري" تنفيذ ٣ آلاف قرار إزالة خلال ٦ أشهر بمحافظة المنوفية

القاهرة- أ ش أ:

أكد المهندس محمد الصاوي رئس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية أن الإدارة تقوم بتنفيذ حزمة من العمليات بالمحافظة خلال العام الحالي، حيث قام قطاع المياه الجوفية بمشروعات بقيمة 12.5 مليون جنيه متمثلة في حفر وإنشاء 12 بئرا جوفيا ونسبة التنفيذ 89% وعملية توصيل الكهرباء ل 11 بئرا جوفيا .

ونوه المهندس الصاوي - في بيان للوزارة اليوم - إلى أن الإدارة المركزية للري بالمنوفية، وبالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والمعنية نحو تنفيذ الإزالات بدائرة المحافظة، فقد قامت الإدارة بتنفيذ 3 آلاف قرار ازالة كما تم حسم 800 شكوى وطلب تخص نواب البرلمان والمحافظة وبعض الجهات والأفراد الأخرى، بالإضافة إلى متابعة أعمال التحصيلات بالإدارات المختلفة، والتي أثمرت عن تحصيل مبلغ 1.692 مليون جنيه طبقا للقانون 12 لسنة 1984 وقانون 48 لسنة 1982 ومقابل الانتفاع ومبلغ 225 الف جنيه قيمة الرسوم والغرامات لدى المحاكم والمحكوم بها لصالح الوزارة.

من جانبه، قال المهندس السعيد هميسة، رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه البحري، إن الهيئة العامة لمشروعات الصرف لإقليم صرف وسط الدلتا تقوم حاليا بتنفيذ العديد المشروعات في نطاق المنوفية بتكلفة قدرها 40.5 مليون جنيه وتشمل إحلال وتجديد منطقة روح الأولي بقيمة 10 مليون ونسبة التنفيذ 100 % وإحلال وتجديد مجمعات متفرقة بقيمة 8 ملايين ونسبة التنفيذ 32 % وتعديل مسار مجمعات معترضة مع الطريق الدائري بقيمة 1.5 مليون ونسبة التنفيذ 55 % وتعديل مسار مجمعات متعارضة مع الكهرباء لطنطا بقيمة 200 ألف ونسبة التنفيذ 100%.

وأوضح: "إضافة إلى أعمال تأهيل لمبنى إدارة صرف شرق ومركزي صيانة البتانون وعمليات أخري لصيانة الشبكات والمواسير وانشاء أسوار لمراكز الصيانه بالاضافة لعمليات تابعة لصرف غرب المنوفية مثل إحلال وتجديد منطقة فيشا والبطحة ونسبة التنفيذ 100 %واحلال وتجديد سروهيت ونسبة التنفيذ 100% وتعديل مسارات ونسبة التنفيذ 26 %.

وأضاف أن الهيئة العامة لمشروعات الصرف تقوم أيضا بتنفيذ حزمة من الأعمال بقيمة 23 مليون جنيه وتشمل إحلال وتجديد مركزي صيانة طنوب وساقية المنقدي بنسبة التنفيذ 90% واحلال وتجديد منطقة مصطاي الثانية بنسبة تنفيذ 100 % وإحلال وتجديد منطقة بركة السبع الثالثة بنسبة 100 % وإحلال وتجديد منطقة منشأة صبري بنسبة 40 %.​