رفع الإيقاف عن نشاط 6 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لزوال الأسباب

القاهرة- أ ش أ:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة إنه تم رفع الإيقاف عن نشاط 6 شركات لعودتها لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بعد زوال أسباب الإيقاف .

وقال سعفان، في بيان السبت، إن رفع الإيقاف شمل شركة المهارات العربية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (708) وأورينت ترخيص رقم (45) وعيون السيح ترخيص رقم (844) والقطرية الخليجية ترخيص رقم (1137) وشنان "روما سابقا" ترخيص رقم (907) والفيصلية ترخيص رقم (1119)، وذلك لزوال أسباب الوقف.

ونوه "سعفان"، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص، فضلا عن رفع الايقاف في حالة زوال أسباب الوقف.

وأكد أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.​