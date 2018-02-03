الأرصاد: ارتفاع آخر في درجات الحرارة غداً على معظم الأنحاء

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعاً آخر في درجات الحرارة غداً الأحد؛ ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة بالنسبة إلى هذا الوقت من السنة على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، ومدن القناة تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على أقصى الغرب مثيرة للأتربة.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط يكون معتدلاً وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فيكون معتدلاً، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 27

وسط الدلتا 12 27

الإسكندرية 10 25

بلطيم 12 24

مطروح 10 25

السلوم 12 26

سيوة 09 26

بورسعيد 14 23

دمياط 14 21

العريش 08 24

رفح 09 24

الإسماعيلية 10 27

السويس 12 26

رأس سدر 14 23

نخل 04 26

نويبع 17 23

طابا 13 24

كاترين 08 21

الطور 09 25

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 13 27

مرسى علم 14 28

الفيوم 11 27

بنى سويف 09 27

المنيا 07 27

أسيوط 09 28

سوهاج 08 29

قنا 08 30

الأقصر 09 31

أسوان 11 32

أبوسمبل 11 28

الوادى الجديد09 28

شلاتين 20 26

أبو رماد 19 26

رأس حدربة 18 26

حلايب 18 24 ​