الأمين الأعلى للآثار يكشف تفاصيل مقبرة حتبت الجديدة بالأهرامات

الجيزة- أ ش أ:

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مقبرة السيدة حتبت التى تم الإعلان عنها اليوم، يتم البحث عنها منذ عام 1905 وتحمل جميع سمات عصر الأسرة الخامسة من حيث التخطيط المعماري والعناصر الفنية.

وقال وزيري في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنها تتكون من مدخل يؤدى إلى مقصورة على شكل حرف (L) بها حوض للتطهير حفر عليه أسماء صاحبة المقبرة والقابها منها الكاهنة واحد كبار الموظفين ذات الصلة بالبلاط الملكي.

وأضاف أنه فى نهاية ممر المقصورة من الناحية الغربية يوجد مدخل به درج اصطف على جانبيه حامل للبخور والقرابين يؤدى الى حجرة صغيرة بها ناووس كان يوجد به تمثال لصاحبة المقبرة لم يتم العثور عليه حتى الآن وبأرضية المقصورة يوجد مائدة صغيرة للقرابين.

وأوضح أن جدران المقبرة زينت بالمناظر ملونة تصور حتبت في وضع الوقوف تستعرض مناظر صيد الطيور والأسماك الى جانب منتظر لصناعات مختلفة كصناعة مراكب البردي والجلود وصهر المعادن ومناظر الرعي وذبح الاضاحي وجمع الفاكهة وفرق موسيقية ورقص الفتيات كما تظهر صاحبة المقبرة في مناظر أخرى وهي جالسة أمام مائدة القرابين تستقبل القرابين المقدمة من ابنائها.

وتابع أنه يوجد أيضا علي جدران المقبرة مناظر لقردين مما يؤكد أن القرود كانت مستأنسة في ذلك الوقت يصور المنظر الأول قرد يجمع ثمار الفاكهة والمنظر الآخر يصور أحد القردة وهو يرقص مع فرقة موسيقية كاملة وهو منظر مميز.

وأوضح أنه تم ترقيم المقبرة الجديدة برقم (g9000) للحفاظ على تسلسل الأرقام للمقابر الموجودة بالمقبرة.

وكان الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قد أعلن اكتشاف مقبرة لسيدة تدعي حتبت (جالبة السعادة) كانت من كبار الموظفين ذات الصلة بالبلاط الملكي خلال نهاية عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، وذلك أثناء أعمال التنقيب الأثري للبعثة المصرية الجبانة الغربية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الا علي الاثار وتضم الجبانة الغربية مقابر لكبار الموظفين من الدولة القديمة عثر عليهم بواسطة البعثات الأثرية التي عملت الجبانة منذ عام ١٨٤٢.​