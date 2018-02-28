​انتظام حركة القطارات على خط المناشي بعد رفع آثار حادث قطاري البحيرة

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، مساء الأربعاء، انتظام حركة مسير القطارات على خط "إيتاي البارود - القاهرة" طريق المناشي بعد حادث تصادم قطاري البحيرة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن جميع الخطوط تعمل بانتظام على مستوى شبكة السكك الحديدية.

وكان حادث تصادم، وقع اليوم، بين قطارين على خط المناشي للسكة الحديد، "إيتاي البارود- القاهرة"، أمام محطة أبوالخاوي بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن وفاة 12 وإصابة 39 آخرين.

وقالت هيئة السكك الحديدية، إن عطلاً أصاب قطار الركاب تسبب في تأخره واصطدامه بقطار طفلة مخزن.