​الكويتي يزيد مشعل ينشر صورة جديدة مع حسني مبارك

كتب- محمود رمزي:

نشر يزيد مشعل السعيد، الكويتي الجنسية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الأربعاء، صورة تجمعه بالرئيس الأسبق حسني مبارك أثناء زيارته له بفيلا مصر الجديدة.

وخلال الأسبوع الماضي، تواترت أنباء حول وفاة الرئيس السابق حسني مبارك، بعدد من المواقع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر".

لكن فريد الديب- محامي الرئيس السابق حسني مبارك- نفى تلك الأنباء مؤكدًا أن مبارك يتمتع بصحة جيدة.