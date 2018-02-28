"التضامن" تعلن أسعار مستويات حج الجمعيات الأهلية للعام الحالي

القاهرة- أ ش أ:

اعتمد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أسعار برامج الحج لعام 2018 للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية.

وأكدت وزيرة التضامن - في تصريحhj أعقب اجتماع مؤسسة الحج ظهر اليوم الأربعاء - أن أسعار برامج الحج للعام الحالي تتراوح نسبة الزيادة فيها بالمقارنة بالعام الماضي في حدود 5% للمستوى الاقتصادي، و10% للمستوى الأول، وأن الزيادة جاءت نتيجة زيادة قيمة الضرائب التي تم إقرارها من قبل الجانب السعودي على أسعار الخدمات بالمملكة العربية السعودية والتي شملت نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة ونسبة 5% رسوم بلدية للفنادق (4، 5) نجوم و 2.5% للفنادق الثلاث نجوم فما أدنى؛ بخلاف إرتفاع أسعار مواد الطاقة.

واعتمد مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أسعار برامج الحج وفقاً للمستوى وتصنيف الفندق والسعر ونسبة الزيادة، وتبلغ قيمة المستوي الأول 84 ألفا و800 جنيه، وفيه يقيم الحاج في فندق خمس نجوم بساحة الحرم، وفي المستوى الثاني ينزل الحاج في فندق 4 نجوم بالمنطقة المركزية وقيمته 70 ألفا و600 جنيه.

وتبلغ تكلفة المستوى الثالث "الاقتصادي- 3 نجوم" بفندق في المنطقة المركزية يبعد 800 متر من الحرم 60 ألفا و400 جنيه، أما المستوى الرابع فينزل الحاج في فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 300 متر بالمنطقة المركزية وتبلغ تكلفته 51 ألفا و500 جنيه، وتشمل التكلفة لكل مستوى كافة الخدمات والوجبات عدا قيمة تذكرة الطيران التي تم تحديدها من قبل شركة مصر للطيران بسعر 12 ألفا و100 جنيه وستضاف قيمتها لسعر كل برنامج.

بدوره، أكد أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة، أنه من المقرر إجراء القرعة لاختيار الحجاج بكل محافظة مع نهاية شهر مارس وسيقوم الحاج الفائز بسداد قيمة الاشتراك بحساب المؤسسة ببنك مصر خلال موعد أسبوع من تاريخ إعلان القرعة وسيتم توقيع الكشف الطبي على جميع الحجاج الفائزين من خلال هيئة التأمين الصحي وعمل ملف طبي لكل حاج بالتنسيق مع الهيئة.​