غدًا.. القومي للمرأة ينظم معرض "لأني أب"

كتب- السيد الحراني:

ينظم المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة السويدة للتعاون الإنمائي الدولي، غدًا الخميس، معرض تحت عنوان "لأنى أب"، بمقر معرض سوما للفنون المرئية بالزمالك.

وتأتي فعاليات المعرض احتفالًا بالأبوة في المجتمع المصري، في إطار برنامج "رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين" وحملة "لأني رجل"، التي أطلقها المجلس، باجتماع 10 رسامين ومصور فوتوغرافي، لعرض النماذج الإيجابية والمفاهيم والخصائص المتعلقة بالأبوة من خلال فنهم .

وتشهد فعاليات المعرض إلقاء الكلمات الافتتاحية من أيلتر اليكو ممثلة هيئة الأمم المتحدة بمصر، وعمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة، في إطار تسليط ضوء المعرض على أحد المواضيع الرئيسية للدراسة الاستقصائية الدولية للرجال والمساواة بين الجنسين، وهي الأبوة ودور الأب، حيث تُصاغ صورة وسلوك الأب في ضوء ايجابي، من خلال هذه الأعمال الفنية.​