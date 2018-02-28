حمدي بخيت: لا بد من تدعيم بيان الرباعي العربي بوثائق تفضح قطر

كتب- محمد نصار:

قال النائب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن بيان الرباعي العربي الصادر منذ قليل بشأن قطر، لابد أن يكون مدعوما بالأدلة والوثائق التي تثبت للدول الخارجية تورط قطر في دعم الإرهاب وتجعلها تتخذ موقفا حاسما معها.

وأضاف بخيت، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه لابد لدول الرباعي العربي أن تنقل الأزمة إلى المحافل الدولية، لإدانة الممارسات القطرية بحق شعوب المنطقة، وكشف وجهها الحقيقي ودورها في دعم جماعات الإرهاب والتطرف.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن قطر تلعب لعبة استباقية من خلال توجيه انتقادات حقوقية وغيرها لدول الرباعي العربي، لتشويه صورتها أمام دول العالم.

وتابع حمدي بخيت: قطر في النهاية هي التي تدعم الإرهاب، وهذا أمر ثابت لدى دول الرباعي العربي بالوثائق والأدلة، وهي تعلم بذلك علم اليقين، ولذلك تعمل على استغلال المنظمات الدولية لمهاجمة الدول الأربع.

اتهم البيان الصادر عن الدول المقاطعة الأربع لقطر (مصر- المملكة العربية السعودية- البحرين- الإمارات)، الدوحة بإشعال فتيل الأزمة الدبلوماسية واستخدامها في مجلس حقوق الانسان.

وقالت الدول المقاطعة الأربع، في البيان الذي صدر عنهم اليوم الأربعاء، ردا على كلمة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مجلس حقوق الإنسان الإثنين الماضي، إن الأزمة السياسية مع الدوحة صغيرة ويجب أن تحل في إطار الجهود الكويتية.