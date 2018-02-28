"حماة وطن" يناشد الحكومة بتبني خطة لتطوير السكك الحديدية

كتبت-مروة شوقي:

استنكر الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، تكرار حوداث القطارات فى محافظات مصر، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في المنظومة وآليات العمل داخل الهيئة وتقديم التشريعات والقرارات الحاسمة بما يضمن الحفاظ على حياة المواطنين.

وشدّد رئيس الحزب، على سرعة محاسبة المتسبب والمقصر في الحادث الأليم، أيا كانت منصبه داخل منظومة النقل، وتحديد المسئولية التي يضطلع فيها كبار المسئولين بدورهم، مؤكدًا على ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها لإعطاء كل ذي حقٍّ حقّه ومحاسبة المقصّرين والمتسببين في الحادث.

وأضاف الهريدي، بيان اليوم الأربعاء: "على الحكومة أن تتبنى خطة لتطوير السكك الحديدية بشكل جاد وفعال، مع اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لتطهير مرفق السكك الحديدية".

وناشد الهريدي، المواطنين، بعدم الاستماع إلى المتربصين بالدولة المصرية، والذين يبثون الشائعات لتحقيق أهدافهم الخبيثة، وأن يؤدي كل مواطن عمله، لأن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها المخلصين، ناعيًا ضحايا الحادث، داعيًا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يشفي المصابين.

وكانت هيئة السكك الحديدية، أعلنت، اليوم الأربعاء، تأخر القطار رقم 678، ركاب إيتاي البارود - القاهرة، طريق المناشي؛ نتيجة سقوط عجلة البوجي من العربة الثالثة أثناء مسيرة بمحطة أبو الخاوي، ما أدى إلى احتكاكها مع عربة قطار طفلة المخزن على السكة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه على الفور بدأن الدفع بآلات لرفع عجلة البوجي نتيجة سقوطها بحوش المحطة وجاري المتابعة.

ودفعت وزارة الصحة بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وتوجه منذ قليل وزير النقل، إلى البحيرة؛ لمتابعة الحادث بنفسه، بتوجيه من رئيس الوزراء.

وأعلنت وزارة الصحة، العثور على 7 جثث، بالإضافة لأكياس من الأشلاء، بالإضافة لـ40 مصابًا.​